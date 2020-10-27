إطلاق عملية المنافسة من أجل الحصول على تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

تطلق وزارة الطاقة والمعادن والبيئة عملية المنافسة من أجل الحصول على تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، وذلك في إطار تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة والتدابير اللازمة للمساهمة في إقلاع الاقتصاد الوطني والقطاع المعدني خصوصا عبر مواكبة وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه في هذا السياق تم تحديد المواقع التي ستشملها هذه العملية وعددها عشر مواقع، والتي سيتم نشر لائحة تبين على الخصوص، إحداثيات هذه المواقع وكذا المخزونات والمحتويات الفلزية التقديرية لهذه الفضلات وأكوام الأنقاض.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية النوعية تندرج في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم 2.18.548 المؤرخ في 3 شتنبر 2019 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بشأن تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض ولاسيما المادتين 82 و83 منه.

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وإعمالا لمبدئي الشفافية وتكافؤ الفرص، قامت الوزارة في 28 أكتوبر 2019 بالشروع بالعمل بمنصة معلوماتية، والتي تم تطويرها بهدف تمكين الشركات من حجز الموقع المرغوب فيه من بين المواقع الخاضعة لترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، وابتداء من التاريخ المذكور قامت العديد من الشركات بإنشاء حسابات خاصة بها لطلب تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، ويمكن ولوج هذا التطبيق عبر الرابط https:/e-services.mem.gov.ma/gaht.

ولفت البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تعتبر امتدادا للإصلاحات التي قامت بها الوزارة لتبسيط مساطر منح التصاريح والتراخيص، لاسيما فيما يتعلق بتدبير تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، وهدفها الأسمى هو تحقيق الشفافية، وتعزيز ممارسات الحكامة الجيدة في تدبير قطاع المعادن، وكذا تعزيز الطابع المهني للقطاع وخلق فرص جديدة للاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنصة المعلوماتية تتوفر على دليل للمستخدمين لتمكين الفاعلين في القطاع من الاستفسار عن الخطوات التفصيلية للتسجيل في التطبيق، وتتبع طلبات تراخيص الاستغلال عبر الإنترنت. وتتوفر كل المديريات الجهوية للوزارة على وحدة استقبال ودعم مجهزة لتمكين الشركات المحلية من تسجيل طلباتها الكترونيا بطريقة سلسة.