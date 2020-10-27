نبهت الفنانة نجاة الرجوي جمهورها إلى ضرورة أخذ الحيطة، والحذر في ظل انتشار فيروس كورونا، وامتلاء المستشفيات العمومية، وارتفاع تكاليف الاستشفاء في المصحات الخاصة.
وطالبت الرجوي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الاثنين، تزامنا مع ارتفاع حصيلة كورونا، بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم مغادرة المنازل، إلا عند الحاجة تجنبا للعدوى.
وأشارت الرجوي، في تدوينات، نشرتها على “أنستغرام” أن المستشفيات العمومية ممتلئة بالكامل، في وقت تفرض المصحات الخاصة بعلاج “كوفيد 19” مبالغ كببرة ليس في مستطاع الجميع أداؤها.
وأوضحت الرجوي أن أقاربها يعيشون صعوبات في تلقي التطبيب، بعد إصابتهم بكورونا، على الرغم من إمكانياتهم المادية.
ويأتي تنبيه الرجوي الجمهور إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم مغادرة المنازل، إلا عند الحاجة، تجنبا للعدوى، في ظل تسجيل المغرب، أمس، رقما قياسيا جديدا، حيث سجلت 72 وفاة، و2264 إصابة جديدة في 24 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجوي تنبه إلى ما ينتظر مصابي كورونا: أشخاص من عائلتي يعانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.