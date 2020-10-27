الرجوي تنبه إلى ما ينتظر مصابي كورونا: أشخاص من عائلتي يعانون

نبهت الفنانة نجاة الرجوي جمهورها إلى ضرورة أخذ الحيطة، والحذر في ظل انتشار فيروس كورونا، وامتلاء المستشفيات العمومية، وارتفاع تكاليف الاستشفاء في المصحات الخاصة.

وطالبت الرجوي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الاثنين، تزامنا مع ارتفاع حصيلة كورونا، بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم مغادرة المنازل، إلا عند الحاجة تجنبا للعدوى.

وأشارت الرجوي، في تدوينات، نشرتها على “أنستغرام” أن المستشفيات العمومية ممتلئة بالكامل، في وقت تفرض المصحات الخاصة بعلاج “كوفيد 19” مبالغ كببرة ليس في مستطاع الجميع أداؤها.

وأوضحت الرجوي أن أقاربها يعيشون صعوبات في تلقي التطبيب، بعد إصابتهم بكورونا، على الرغم من إمكانياتهم المادية.

ويأتي تنبيه الرجوي الجمهور إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم مغادرة المنازل، إلا عند الحاجة، تجنبا للعدوى، في ظل تسجيل المغرب، أمس، رقما قياسيا جديدا، حيث سجلت 72 وفاة، و2264 إصابة جديدة في 24 ساعة.