أمهات وآباء يشتكون من عدم توفر حارس أمن خاص في مدرسة ابتدائية ضواحي الفقيه بنصالح

يشكو بعض أمهات، وأباء، وأولياء التلاميذ في مدرسة مركزية بدوار لمغارير، ضواحي إقليم لفقيه بن صالح، من عدم توفر حارس أمن خاص في المدرسة المذكورة.

وأوضح أحد الآباء، في حديثه مع “اليوم 24″، أن غياب حارس أمن خاص في المؤسسة المذكورة، يجعل التلاميذ عرضة لمجموعة من مخاطر الخارجية من طرف غرباء عن المدرسة، مشيرا إلى أنه لاحظ، أكثر من مرة، دخول أشخاص بدراجاتهم النارية داخل المدرسة.

إلى ذلك، راسلت جمعية أباء وأولياء الثلاميذ، في مدرسة لمغارير، ضواحي إقليم لفقيه بن صالح، عامل الإقليم، خلال الأيام الجارية، بشأن طلب التدخل من أجل توفير حارس أمن خاص في المدرسة.

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وأوضحت المراسلة نفسها، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن المدرسة المركزية في دوار لمغارير في الجماعة الترابية دار ولد زيدوح، ضواحي لفقيه بن صالح، لا تتوفر على حارس أمن خاص، من أجل ضبط عملية الدخول، والخروج إلى هذه المؤسسة التربوية.

وأشارت المراسلة نفسها إلى أن جمعية آباء وأولياء الثلاميذ في مدرسة لمغارير سبق أن راسلت المدير الإقليمي للتعليم بتاريخ 24 فبراير 2020، وكذا تذكيره حول الموضوع نفسه بتاريخ 02 شتنبر2020.

وطالب المصدر نفسه العامل التدخل العاجل، من أجل توفير حارس أمن خاص حفاظا على حرمة المدرسة، وسلامتها.