فرنسا تدعو مواطنيها في العراق وموريتانيا وأندونيسيا وبنغلادش إلى الحذر

وجهت الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تحذيرات إلى رعاياها في عدد من الدول، لتوخي الحذر، وسط غضب شعبي من الرسوم المسيئة إلى الإسلام، نشرتها فرنسا، قبل أيام.

وقالت الخارجية الفرنسية، صباح اليوم، إنها تدعو المواطنين الفرنسيين في كل من العراق، وأندونيسيا، وبنغلادش، وموريتانيا، إلى توخي الحذر.

وفي السياق ذاته، دعت السفارة الفرنسية في تركيا المواطنين الفرنسيين، إلى تحاشي التجمعات الشعبية، وتوخي الحذر، بعدما وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسميا، دعوة إلى المواطنين لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد طالبت الدول الإسلامية بالتخلي عن مقاطعة المنتجات، التي تتم صناعتها في فرنسا، على خلفية التوتر الناجم عن قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الإسلام، وتزايد الغضب الشعبي في العالم العربي.

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وقالت الوزارة، في بيان أصدرته، أول أمس الأحد، إن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، خصوصا الغذائية، إضافة إلى دعوات إلى التظاهر ضد فرنسا، بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد.

واعتبرت الخارجية الفرنسية أن “هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها، ويجب وقفها فورا، مثل كل الهجمات، التي تستهدف بلادنا والتي تدفع إليها الأقلية المتطرفة”.

وعرفت عدد من الدول مظاهرات رافضة للإساءة الفرنسية، أكبرها كانت في العراق، بينما تدخلت السلطات في موريتانيا، أمس، لمنع مظاهرة كان يستعد عدد من الفاعلين لتنظيمها أمام السفارة الفرنسية.