انفصاليون يقتحمون مقر مفوضية غوث اللاجئين في مخيمات تندوف ويرفعون شعارات ضد غوتيريس

بدعم من قيادة الجبهة، أقدم انفصاليون، على الاعتداء على مقر مفوضية غوث اللاجئين في مخيمات تندوف.

وقال منتدى “فورساتين” لدعم أنصار الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، إن قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية، حشدت موالين لها، مساء أمس الاثنين، للاعتداء على الوكالة الأممية لغوث اللاجئين في مخيمات تندوف، حيث تم اقتحام الباحة، وإنزال علم المنظمة الأممية.

وأوضح المنتدى أنه، منذ أول أمس الأحد، بدأت قيادة الجبهة تحشد لتنظيم تظاهرة كبيرة أمام مقر المفوضية السامية لغوث اللاجئين للتنديد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وتصريحاته الأخيرة بخصوص إغلاق معبر الگرگرات من طرف أتباع جبهة البوليساريو.

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المتظاهرون أمام المقر الأممي في مدخل الرابوني، لم يتوانوا في ترديد شعارات طالت الأمم المتحدة، وأمينها العام، قبل أن يقود الحماس المتظاهرين إلى اقتحام باحة مقر المفوضية، بل تجاوزوا ذلك بانزال علم المفوضية السامية لغوث اللاجئين.

يذكر أنه بالتزامن مع استعداد مجلس الأمن للموعد السنوي لتجديد بعثة المينورسو في الصحراء، بدأت الجبهة الانفصالية عددا من المناورات، منها عرقلة حركة النقل في معبر الكركارات الحدودي بين المغرب، وموريتانيا، ودعم انفصاليين لتخريب طريق الكركارات، ومهاجمة دول إفريقية فتحت قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة.