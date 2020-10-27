فاطمة الزهراء بناصر تنضم إلى طاقم” الماضي لا يموت”

انضمت الممثلة، فاطمة الزهراء بناصر، إلى الطاقم الفني لمسلسل “الماضي لا يموت”، والذي يجري تصوير الجزء الثاني منه في الوقت الحالي، تحت إخراج هشام الوالي.
وكشف بطل المسلسل، الممثل رشيد الوالي، الذي ينشر، بين الفينة والأخرى، معلومات جديدة عن الجزء الثاني من المسلسل، أن الممثلة فاطمة الزهراء بناصر انصمت إلى فريق العمل.
وقال الوالي عن فاطمة الزهراء بناصر: “ممثلة جميلة وكلها إحساس وصدق في المشاعر.. غادي تلعب دور جديد لشخصية جديدة نخليكم تكتاشفوها من بعد”.
وعرض الجزء الأول من “الماضي لا يموت” على القناة الأولى، وحظي باهتمام الجمهور بشكل جعل منه الأكثر مشاهدة في رمضان ما قبل الماضي طبقا لاحصائيات القناة نفسها.
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