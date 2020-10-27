شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 7 وفيات و775 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الثلاثاء تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 756.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم إنه تم تسجيل 775 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى123 ألف حالة و 92. Advertisements وأشار المتحدث إلى وجود 116 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 725 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 114ألفا و116حالة.

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