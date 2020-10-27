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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء السودان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان الشقيقة.
و أعرب السيد حمدوك خلال تجاذبه أطراف الحديث و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره و الحكومة و الشعب السوداني لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية تجاه الشعب السوداني ومد يد العون له خاصة في الظروف الصعبة والطارئة من أجل مساعدته على مواجهة التحديات لا سيما الفيضانات التي شهدها السودان مؤخرا وأدت إلى خسائر بشرية ومادية ،حيث كانت الإمارات سباقة في مد يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق.
كما تناولت المكالمة الهاتفية بين سموه ورئيس الوزراء السوداني عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتصل منها بتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما.
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