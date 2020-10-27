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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا توجه نصائح لرعاياها المغتربين تحسباً لردود الفعل على الرسوم المسيئة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
نصحت فرنسا مواطنيها المغتربين في عدة دول بأخذ احتياطات أمنية إضافية بسبب تصاعد موجة الغضب من عرض الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، في مدرسة فرنسية.
ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء نصيحة جديدة للمواطنين في إندونيسيا وبنجلادش والعراق وموريتانيا وتركيا بتوخي الحذر.
وقالت التوجيهات الفرنسية إن على المواطنين الفرنسيين الابتعاد عن أي احتجاجات على الرسوم وتحاشي التجمعات الشعبية.
وشهدت عدد من الدول الإسلامية تصريحات تهاجم القيادات الفرنسية وتتهمها بمعاداة الإسلام وتدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.
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