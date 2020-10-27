فريق القاسم X نفط ميسان على شاشة السومرية

رياضة 2020-10-27 | 12:42 918 مشاهدة تعلن مؤسسة السومرية، عن نقل مباراة فريقي القاسم ونفط ميسان عبر شاشاتها عصر اليوم الثلاثاء. وستقام المباراة على ملعب الكفل في محافظة بابل عند الساعة الثالثة عصراً. وسيتولي قحطان المالكي مهمة تعليق المباراة على الهواء مباشرة. وتقام المباراة في ختام مواجهات الجولة الاولى من المسابقة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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