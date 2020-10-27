إيران تتوسط لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن عباس عراقجي المساعد السياسي للوزير، سيبدأ جولة إقليمية من أجل الدفع قدما بمبادرة إيران لحل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم قره باغ.
وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "عراقجي بالإضافة إلى تفقده المناطق الحدودية والتعرف على آخر الظروف الميدانية، يخطط لرحلات إلى باكو وموسكو ويريفان وأنقرة".
وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق أنها، أعدت مبادرة للحل في قره باغ وستتابعها مع طرفي النزاع ودول المنطقة والجوار.
وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق أنها، أعدت مبادرة للحل في قره باغ وستتابعها مع طرفي النزاع ودول المنطقة والجوار.
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