إيران تتوسط لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا

وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "عراقجي بالإضافة إلى تفقده المناطق الحدودية والتعرف على آخر الظروف الميدانية، يخطط لرحلات إلى باكو وموسكو ويريفان وأنقرة".

وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق أنها، أعدت مبادرة للحل في قره باغ وستتابعها مع طرفي النزاع ودول المنطقة والجوار.

