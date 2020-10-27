محمد بن راشد يبحث مع حمدوك تعزيز العلاقات الإماراتية السودانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان تعزيز علاقات البلدين.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، الثلاثاء، فإن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلقى اتصالا من رئيس الوزراء السوداني، أعرب خلاله الأخير عن تقدير بلاده لموقف الإمارات حيال أزمة الفيضانات التي شهدتها.
كما تناولت المكالمة الهاتفية بين الطرفين عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتصل منها بتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما.
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