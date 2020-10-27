رصاص مجهولين يغتال مسؤولا محليا في مقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء، مسؤولا محليا في محافظة بنادر بضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.

ووفق مراسل ”الخليج 365”، تعرض إبراهيم علو علي، رئيس الدائرة الخامسة في مديرية كحدا بالمحافظة، رفقة شخص آخر كان يرافقه، لإطلاق نار من قبل مسلحين.

ولقي علي ومرافقه حتفهما على الفور، فيما فرّ منفذو الهجوم من الموقع، واستقلوا السيارة الخاصة بالمسؤول، تاركين سيارة أخرى مفخخة كانوا يستقلونها.

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وبحسب المصدر نفسه، انفجرت السيارة المفخخة بعد وصول مسؤولين أمنيين إلى مكان الحادث، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم يحدد عددهم حتى الآن.

ولم تعلق السلطات الصومالية الرسمية بعد عن عملية الاغتيال وانفجار السيارة المفخخة عقب الهجوم.

كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، فيما تتجه أصابع الاتهام إلى حركة الشباب الإرهابية المعروفة بتنفيذها لهجمات مماثلة.