بعد تعرية النساء.. الطيران القطري في مرمى العقوبات الأسترالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد فضيحة انتهاك حقوق راكبات أستراليات وتعريتهن قسرا بمطار الدوحة، تواجه الخطوط القطرية موجة غضب وإجراءات عقابية أسترالية

وفي هذا الإطار يدرس اتحاد عمال النقل الأسترالي، مقاطعة الناقلة الجوية القطرية بعد الفحص البدني لمسافرات أستراليات في مطار الدوحة، حسبما ذكرت صحيفة "كانبرا تايمز" الأسترالية.



وكانت 13 امرأة أسترالية من بين أولئك اللاتي خضعن لعمليات تفتيش ذاتية بعد تجريدهن من ملابسهن، أثناء محاولة السلطات العثور على والدة طفل حديث الولادة، تُرك في مراحيض المطار.

وقال أمين الاتحاد العمال ريتشارد أولسن، الثلاثاء: "الأعضاء غاضبون من الاعتداء الوحشي على حقوق الإنسان للراكبات الأستراليات في قطر".

سينظر فرع الاتحاد في نيو ساوث ويلز اتخاذ إجراءات نقابية ضد شركة الطيران، بما في ذلك حظر الخدمة أو التنظيف أو التزود بالوقود لطائرات الخطوط الجوية القطرية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يعني أن شركة الطيران ربما تجد نفسها معاقبة على الأرض الأسترالية.

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وأضاف أولسن: "يجب على قطر وشركة الطيران التابعة لها مواجهة حقيقة حدوث انتهاك لحقوق الإنسان".

وتابع: "على قطر أن تحل هذه المشكلة التي صنعوها وإلا فإنها ستواجه غضب أعضاء النقابات".

ومن المقرر أن يصوت أعضاء النقابة على المضي قدما في المقاطعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مطالب حزب "العمال" الأسترالي باتخاذ إجراءات ملموسة، تشمل اعتذار الحكومة القطرية للنساء اللائي خضعن لفحص طبي، وأن تكون شفافة بشأن الحادث، وأن تضمن عدم حدوثه مرة أخرى.

عضو مجلس الشيوخ عن حزب "العمال"، بيني وونج قالت: "ليس مجرد اعتذار -والذي أتوقع أنه سيكون شيئًا مفيدًا للنساء المعنيات- ولكن إجراءات تتخذ لضمان أن يعرف الناس من هو المسؤول وأن الأستراليين في أمان".

من جانبها، طالبت وزيرة الخارجية، ماريز باين السفير القطري بإجراء تحقيق عاجل وتسليمه بنهاية الأسبوع الجاري.