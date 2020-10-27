تقرير أممي: انخفاض عدد الضحايا المدنيين بأفغانستان هذا العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير أممي، الثلاثاء، أن عدد المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا في الصراع بأفغانستان انخفض بنسبة 30% خلال العام الجاري.

وأفاد تقرير مهمة المساعدة الأممية في أفغانستان أن 2117 شخصا قتلوا وأصيب 3822 آخرون خلال أول تسعة أشهر من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واصفا ذلك بأنه "مفرط وصادم".

وخلص التقرير إلى أن بدء مباحثات السلام الأفغانية في سبتمبر/أيلول الماضي لم يؤد لانخفاض أعداد الضحايا في صفوف المدنيين.

وقالت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة لأفغانستان: "مباحثات السلام سوف تحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق السلام، ولكن يمكن لجميع الأطراف أن تعطي أولوية للمناقشات وتتخذ خطوات عاجلة وإضافية تأخرت كثيرا للحد من الضرر الرهيب الذي يقع على المدنيين".

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وبناء على التقرير، فإن أربعة من بين كل عشرة مدنيين قتلوا خلال هذه الفترة كانوا من الأطفال.

وأوضح التقرير أن العناصر المناهضة للحكومة مسؤولة عن أغلبية الخسائر البشرية بنسبة 58%. من ناحية أخرى، تسببت القوات الموالية للحكومة في 28% من الخسائر البشرية.

وقال التقرير إن العبوات الناسفة البدائية الصنع ما زالت السبب الرئيسي في وقوع خسائر بشرية، تعقبها الهجمات الانتحارية والهجمات الجوية والاشتباكات البرية.