تفجير أديس أبابا.. السجن المؤبد بحق المنفذ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت المحكمة الفيدرالية العليا بإثيوبيا بالسجن مدى الحياة بحق منفذ تفجير استهدف حشدا لرئيس الوزراء آبي أحمد، قبل عامين، في أديس أبابا.

وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة أصدرت حكما بحق خمسة أشخاص متورطين في التفجير الذي وقع في 23 يونيو/ حزيران 2018، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.

وأشارت إلى أن الأحكام جاءت بحسب درجة مشاركة المدانين في التفجير، حيث تراوحت بين 5 أعوام إلى المؤبد.

وأوضحت المحكمة أنها قضت بأحكام متفاوتة بحق 5 متهمين هم: جيتو جرما، وبرهانو جعفر، وباهرو تولا، ودسالن تسفاي، وتلاهون غتاشو، فيما قضت بالسجن المؤبد بحق طلاهون غتاشو، لإدانته بإلقاء القنبلة اليدوية وسط الحشد.

وحكمت المحكمة على جيتو جرما بالسجن 23 عاما، وبرهانو جعفر 22 عاما، وبحرو تولا 17 عاما، أما تسفاي ديسالين، فقضت المحكمة بسجنه 5 سنوات، عقب إدانته بتهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة.

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وفي 23 يونيو/ حزيران 2018، استهدف تفجير تجمعا حاشدا مؤيدا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وسط أديس أبابا.

وحينها، احتشد عشرات الآلاف في تجمع دعا له ناشطون دعماً للخطوات "الإصلاحية" التي اتخذها رئيس الوزراء بعد مضي 3 أشهر من توليه مهامه في أبريل/نيسان من العام نفسه.

وعقب الحادثة، اتهم آبي أحمد "جهات مناوئة"- لم يسمها- بالوقوف خلف التفجير، معتبرا، في بيان مقتضب بثه التلفزيون الإثيوبي، أنه "اعتداء رخيص وجبان".

كما رأى في التفجير استهدافاً لمسيرة النهضة والتقدم والتحول، مشددا على أن "هذا العمل لن يوقفنا عن مسيرة التحول والتغيير".