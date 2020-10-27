التشيك تواجه كورونا بحظر التجول وسلوفاكيا بإجراء تحليل لجميع سكانها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت التشيك، أنّها ستفرض اعتباراً من غد الأربعاء، ولمدة أسبوع، حظر تجول ليلي في سائر أنحاء البلاد لمواجهة تفشي كورونا.



وقال وزير الصحة التشيكي روما بريمولا، للصحفيين "لم نبلغ الانخفاض الذي كنّا ننشده خلال الأيام الأخيرة"، مشيراً إلى أنّ القيود التي فرضتها الحكومة مؤخّراً "كان تأثيرها ضئيلاً".

وأضاف أنّ الحكومة قرّرت فرض حظر تجوّل في سائر أنحاء البلاد، من الساعة التاسعة ليلاً وحتى الخامسة صباحاً اعتباراً من الأربعاء، حتى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بهدف الحدّ من تنقّلات السكّان.

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وسجلت جمهوية التشيك البالغ عدد سكّانها 10.7 مليون نسمة، أكثر من 260 ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 2300 وفاة بالفيروس.

من ناحية أخرى، تعتزم سلوفاكيا إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع السكان مطلع الأسبوع المقبل، بعد نجاح تجربة إجراء المسح الشامل في المناطق الأشد تضررا، مما سمح بعزل آلاف المصابين بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش، أعلن في البداية عن خطة غير مسبوقة لإخضاع جميع السكان ممن هم أكثر من 10 أعوام للاختبار، الأسبوع الماضي.

وتم إخضاع جميع سكان 4 مناطق على الحدود البولندية للاختبار من الجمعة إلى الأحد، حيث تضررت تلك المناطق بشدة من الفيروس.

وقال وزير الصحة السلوفاكي ماريك كراجسي للصحفيين، إن الاختبارات القادمة ستجرى يومي السبت والأحد فقط، وليس أيام الجمعة كما كان مخططا في الأصل، بسبب نقص الموظفين.