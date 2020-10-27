حزب الرئيس الأوكراني يمنى بخسارة في الانتخابات المحلية

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كييف: مُني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانتكاسة في الانتخابات المحلّية الأحد، إذ هُزم حزبه أمام منافسيه في معظم المدن الكبرى، وفق ما أظهرت استطلاعات للرأي لدى الخروج من صناديق الاقتراع.

ففي تسع مدن كبرى ومراكز إقليميّة في كلّ أنحاء أوكرانيا حيثُ أجريت تلك الاستطلاعات، لم يتمّ انتخاب أيّ من مرشّحي حزب زيلينسكي كرؤساء لمجالس بلديّة، ولا حتّى في مسقط رأس زيلينسكي، وهي نتيجة تختلف كثيرًا عن مشهد الانتصار الانتخابي الكبير الذي حقّقه هو وحزبه العام الماضي.

وقال المحلل السياسي ميكولا دافيديوك "لقد فقَدَ حزبه موقعه القيادي في كلّ المناطق عمَليّاً (...) إنها ضربة قوية جدّاً لزيلينسكي قد تؤدي إلى تغيير في الحكومة أو إلى انتخابات تشريعيّة مسبقة".

كان زيلينسكي الممثل السابق والمبتدئ في السياسة، حقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية العام 2019 خصوصا بعد وعده بانهاء الحرب مع الانفصاليين المدعومين من موسكو والتي أوقعت أكثر من 13 ألف قتيل وتسببت بنزوح 1,5 مليون شخص منذ اندلاعها في 2014.

ومع أن الطرفين يلتزمان عموما بالهدنة في شرق اوكرانيا منذ ثلاثة أشهر تقريبا- وهي مدة قياسية- لا ترتسم ملامح عودة الى الحياة الطبيعية في هذه المنطقة الصناعية التي خربتها الحرب، فيما لم يسجل أي تقدم بارز نحو تسوية سياسية للنزاع.