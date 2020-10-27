الصين تعلن عن عقوبات بحق شركات أميركية

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بكين: أعلنت الصين الاثنين أنها ستفرض عقوبات على "لوكهيد مارتن" و"بوينغ للدفاع والفضاء والأمن" وغيرهما من الشركات الأميركية المرتبطة ببيع الأسلحة إلى تايوان، الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي وتعتبر بكين أنها جزء من أراضيها.

وارتبطت الشركتان الأميركيتان العملاقتان في صفقة مؤخرا لبيع صواريخ بقيمة مليار دولار إلى تايوان. وحض المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو ليجيان الولايات المتحدة على "وقف بيع الأسلحة" إلى الجزيرة.