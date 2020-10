أرمينيا وأذربيجان: وقف جديد لإطلاق النار بوساطة أميركية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







اتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق نار جديد، توسطت فيه الولايات المتحدة، في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات مكثفة، مضيفة أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وكان قد تم الاتفاق على هدنتين سابقتين بين البلدين، لكن أيا منهما لم تصمد طويلا.

واندلع القتال في 27 من سبتمبر/ أيلول حول الجيب الجبلي، واشتد الصراع مرة أخرى في الأيام الأخيرة.

وقال بيان مشترك أصدرته حكومة الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان، الأحد، إن "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية" سيبدأ في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، (04:00 بتوقيت غرينتش) من اليوم الاثنين.

يأتي هذا الإعلان بعد مباحثات بين نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيغون، ووزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.

وكان وزيرا الخارجية يوم الجمعة في واشنطن، حيث عقدا اجتماعات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

Congratulations to Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and Azerbaijani President Ilham Aliyev, who just agreed to adhere to a cease fire effective at midnight. Many lives will be saved. Proud of my team @SecPompeo & Steve Biegun & @WHNSC for getting the deal done!