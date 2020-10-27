"موسم الجنون".. لماذا قفزت أسعار الطماطم بالأسواق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار الطماطم في سوق الجملة والقطاعي خلال الأسبوع الجاري ليصل سعر الكيلو إلى بين 8 و١٠ جنيهات في الأسواق، مقابل بين 3.5 جنيه و5 جنيهات في الأسبوع الماضي.
وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، لمصراوي، إن ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى فاصل العروات بين المحاصيل الزراعية.
وأضاف النجيب أن الوقت الحالي هو الموسم السنوي لارتفاع أسعار الطماطم، فدائما ترتفع الأسعار بين العروة الصيفية والعروة الشتوية.
وأشار إلى أن سعر قفص الطماطم في سوق الجملة يتراوح حاليا بين 130 و140 جنيها، مقابل 50 و60 جنيها الأسبوع الماضي، ليصل سعر الكيلو في الأسواق إلى بين 8 و10 جنيهات.
وتوقع النجيب أن تعاود الأسعار الانخفاض بشكل تدريجي بعد نحو 25 يوما من الآن مع بداية ظهور العروة الشتوية.
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