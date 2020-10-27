بالصور.. بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

وقع الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة في مجالي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتدريب، وثقافة العمل الحر بين الشباب.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وأوضح وزير القوى العاملة، أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة الزقازيق يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير ودعم ثقافة العمل الحر لدى الشباب من الطلاب وخريجي الجامعات، فضلًا عن أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي للحد من المخاطر وتوفير مناخ آمن.

من جانبه، أشار رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن دور وزارة القوى العاملة تطور بشكل كبير ولم يعُد قاصرًا على قطاع التشغيل فقط، بل امتد ليشمل الاهتمام بمراكز التدريب المهني وتفعيل دور وحدات التدريب المتنقلة والاهتمام بدور مفتشي السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة داخل المنشآت الصناعية.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، جرى تكريم كل من محمد عمرو محمد خيري، أول دفعة كلية الحقوق عن العام الجامعي المنقضي، ويارا نبيل عبدالله حسن، أولى دفعة كلية التجارة عن نفس العام، كونهم من ذوي الهمم، ومنحهما شهادة تقدير وميدالية تذكارية لتعينهما معيدين ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.