تدبيش 3 أودية بطابا للحماية من أخطار السيول

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محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
أكد المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية لحماية مدن خليج العقبة من أخطار السيول.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جاري تنفيذ أعمال لحماية مدينة طابا ومنطقة الترابين من أخطار السيول، وتتضمن تدبيش وإقامة سدود بأودية صوير والمالحة وأم مغرة بمدينة طابا، وأودية ٦،٥،٤ بمنطقة الترابين.
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