اختطاف مواطن أمريكي في جنوب النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:
أفادت مصادر أمنية أمريكية باختطاف مواطن أمريكي في الساعات المبكرة من صباح الثلاثاء، بالقرب من قرية بيرنين كوني في جنوب النيجر.
ونقل موقع "يو إس نيوز" الإخباري الأمريكي عن المصادر - التي لم تفصح عن هويتها - "إنه تم اختطاف المواطن الأمريكي الذي يعيش منذ عدة أعوام في المنطقة أثناء تواجده في حديقة بمحيط منطقة ماسالاتا التي تقع على بعد 400 كيلومتر من نيامي عاصمة النيجر".
ولم تتضح على الفور التفاصيل الكاملة لعملية الاختطاف ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.
وتواجه النيجر أزمة أمنية إذ تنفذ جماعات على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش هجمات متزايدة على الجيش والمدنيين خاصة في المنطقة الغربية على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.
وتقع بيرنين كوني على مسافة بضع مئات الكيلومترات شرقي المنطقة قرب الحدود مع نيجيريا.
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