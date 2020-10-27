بالصور- نزعوا ملابسه وقيدوه بعمود.. ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمسك أهالي قرية كفر حمزة، بالخانكة في القليوبية، بشاب متهمين إياه بمحاولة اغتصاب طفلة عمرها 7 أعوام، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغًا بضبط الأهالي شابًا 39 عامًا، وتلقينه علقة ساخنة، وربطه في عمود إنارة، إثر محاولته اغتصاب طفلة.

وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، إلى أن المتهم يدعى "م" عاطل، وأنه شاهد الفتاة تسير في الشارع بمفردها، واستغل عدم وجود أحد من المارة، وجذب الطفلة إلى منزل مهجور لاغتصابها، إلا أنها صرخت واستغاثت بالمواطنين الذين توجهوا ناحية الصياح وأنقذوا الطفلة، وأمسكوا المتهم وربطوه، وانهالوا عليه ضربًا حتى جاءت الشرطة وحررته من بين أيديهم.

جرى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.