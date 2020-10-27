بالصور.. متحف الوادي الجديد يحتفل بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

نظم متحف الآثار بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الأثري طارق القلعي، مدير عام المتحف بالوادي الجديد، إنه يجري تنظيم الحفل سنويًا بمشاركة العاملين، كما أن هذا الاحتفال يأتي كرد على الهجمة الشرسة على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

Advertisements

وأضاف طارق: "أن كلمات الضيوف احتجت بشدة على التطاول على رسولنا الكريم، ونحن نريد أن نرسل رسالة للعالم من خلال المتحف أن ديننا يحثنا على الإيمان بكافة الأديان والرسل وتقديسهم واحترام جميع الديانات"، مؤكدًا على دور النبي الكريم، ومواقف الإسلام على مر التاريخ.

واستعرض مدير عام المتحف استعانة فرنسا في وقت من الأوقات بخليفة المسلمين لإنقاذهم من احتلال إسبانيا لبلادهم.

ووزعت إدارة المتحف، الحلوى على حضور الحفل، وجرى تقديم فقرات فنية وشعرية حول هذه المناسبة، من خلال طلاب مدرسة معاذ بن جبل بالخارجة.