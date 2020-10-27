محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال وزير دفاع بيلاروسيا فيكتور خرينين، الثلاثاء، إن حربا هجينة و"ضغوطا غير مسبوقة" من الغرب على بلاده، تلت المحاولة الفاشلة "للثورة الملونة" التي جرت في البلاد.
وأضاف الوزير في اجتماع عن بعد لقيادات وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية: "تم استبدال المحاولة الفاشلة لتنظيم ثورة ملونة، بحرب هجينة مختلطة، وإجراءات غير مسبوقة من الضغط الدبلوماسي، والاقتصادي – السياسي"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وتابع الوزير البيلاروسي، إن قوى مدمرة مختلفة، تغذيها قيادات بعض الدول، حاولت تغيير السلطة في بلاده.
ووفقا للوزير، لم تنجح هذه المحاولات "بفضل الإجراءات المنسقة، من جانب هيئات إدارة الدولة والشعب البيلاروسي".
ووجه الشكر لروسيا وقال: "بشكل منفصل، أود أن أعرب عن عميق امتناني للقيادة العسكرية - السياسية في روسيا، على موقفها ومساعدتها لجمهورية بيلاروس في هذا الوقت العصيب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع بيلاروسيا: بلادنا أصبحت هدفا لحرب هجينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.