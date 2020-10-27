وزير دفاع بيلاروسيا: بلادنا أصبحت هدفا لحرب هجينة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال وزير دفاع بيلاروسيا فيكتور خرينين، الثلاثاء، إن حربا هجينة و"ضغوطا غير مسبوقة" من الغرب على بلاده، تلت المحاولة الفاشلة "للثورة الملونة" التي جرت في البلاد.

وأضاف الوزير في اجتماع عن بعد لقيادات وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية: "تم استبدال المحاولة الفاشلة لتنظيم ثورة ملونة، بحرب هجينة مختلطة، وإجراءات غير مسبوقة من الضغط الدبلوماسي، والاقتصادي – السياسي"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

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وتابع الوزير البيلاروسي، إن قوى مدمرة مختلفة، تغذيها قيادات بعض الدول، حاولت تغيير السلطة في بلاده.

ووفقا للوزير، لم تنجح هذه المحاولات "بفضل الإجراءات المنسقة، من جانب هيئات إدارة الدولة والشعب البيلاروسي".

ووجه الشكر لروسيا وقال: "بشكل منفصل، أود أن أعرب عن عميق امتناني للقيادة العسكرية - السياسية في روسيا، على موقفها ومساعدتها لجمهورية بيلاروس في هذا الوقت العصيب".