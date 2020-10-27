رغم "الإساءة للنبي"... "أحاديث وديّة" بين أمير مكة وسفير فرنسا

إستقبل أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل أمس الأحد، السفير الفرنسي لدى السعودية لودفيك بوي، وتبادلا "أحاديث ودية"، في وقت يعم العالم الإسلامي غضب من فرنسا.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، على حسابها في تويتر"، إنه "جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي هذا اللقاء في وقت تتصاعد فيه موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وتتسع في بعض دوله حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

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وتسبب في هذا الوضع تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بأن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للرسول محمد والإسلام).

الأناضول