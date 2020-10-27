بيسكوف: النظام الصحي في روسيا يعاني من مشاكل

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن وضع الدعم الطبي في روسيا يتصف باستقرار أكبر بكثير منه في عدد من الدول الأخرى المتطورة.

وذكر بيسكوف أن البشرية لم تواجه أوبئة وجوائح، مضيفًا: "بالطبع كل بلد يتجاوب مع ذلك في حدود قدراته، أما نحن فلدينا قدرات كثيرة بما فيه الكفاية، ووضع الدعم الطبي لدينا أكثر استقرارًا بكثير منه في العديد من دول العالم"،

مشيرًا إلى أنه يقصد "الدول المتطورة".

مع ذلك فقد اعترف المتحدث باسم الكرملين بأن النظام الصحي في البلاد يعاني من مشاكل معينة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على معالجتها كيلا تتحول إلى مشاكل جوهرية.

وعندما سئل عن ضرورة إصلاحات في النظام الصحي، قال بيسكوف إن هذه المسألة ليست من مهام

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الكرملين، ويجب أن يعتني بها أخصائيون، "الذين لا نعرف نقصًا فيهم".

وذكر بيسكوف أنه "لا يوجد بلد في العالم يحظى فيه الطب بتمويل كاف"، لافتا إلى أنه حتى الدول التي تتفوق على روسيا من حيث تمويل الطب، "يعتقد أن تمويله غير كاف".

كما اعتبر بيسكوف أن جائحة كورونا "حملت الجميع للتفكر في التطوير المفاهيمي للنظام الصحي".

وردًا على سؤال عن إمكان زيادة الإنفاق في القطاع الطبي الوطني فقال بيسكوف إن هذه المسألة تحتاج إلى تحليل كونها متعلقة بالعمل على وضع ميزانية الدولة.