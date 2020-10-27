الصحة العُمانية: إجمالي إصابات كورونا يقترب من 114 ألفا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" في البلاد بلغ 113 ألفا و820 إصابة، والوفيات 1203 بنسبة 1%، والمتعافين 99 ألفا و997 حالة؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 8ر87%. والمتعافين 99 ألفا و997 حالة؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 8ر87%.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم /الثلاثاء/ - أن عدد الحالات بداخل المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 49 حالة؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 435، منها 182 في العناية المركزة.

وكالة أنباء عُمان اليوم /الثلاثاء/ - أن عدد الحالات بداخل المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 49 حالة؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 435، منها 182 في العناية المركزة.

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