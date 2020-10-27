الصحة العُمانية: إجمالي إصابات كورونا يقترب من 114 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" في البلاد بلغ 113 ألفا و820 إصابة، والوفيات 1203 بنسبة 1%، والمتعافين 99 ألفا و997 حالة؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 8ر87%.
منها 182 في العناية المركزة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم /الثلاثاء/ - أن عدد الحالات بداخل المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 49 حالة؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 435،
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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