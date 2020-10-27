روسيا: إصابات كورونا تصل إلى مليون و547774 حالة

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 16550 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 4312 حالة في موسكو ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد مليون و547774 حالة.

وقالت السلطات إن 320 مريضا بالفيروس توفوا في الأربع والعشرين

ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 26589.

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وكات قد أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لوقف تفشي فيروس كورونا

ومنها إغلاق المطاعم من 11 ليلا حتى 6 صباحا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.