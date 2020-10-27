النمسا تسجل 2835 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة . وذكر بيان - لوزارة الصحة - أن معظم الحالات الجديدة جاءت في ولاية النمسا السفلى وبلغت 590 حالة وتبعتها العاصمة فيينا بـ 456 إصابة وتيرول بـ 436 إصابة جديدة. 590 حالة وتبعتها العاصمة فيينا بـ 456 إصابة وتيرول بـ 436 إصابة جديدة.

وأشار البيان إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة فى فيينا خلال يوم واحد لترتفع وفيات العاصمة إلى 319 حالة لافتا إلى أن إجمالي الإصابات فى فيينا بلغت 28 ألفا و130 حالة بينما تعافى 20 الفا و628 حالة .

وذكر البيان أنه تم يوم أمس إجراء 5388 اختبارًا لكورونا في فيينا ليرتفع إجمالي الاختبارات الى 602207 اختبارات.

لترتفع وفيات العاصمة إلى 319 حالة لافتا إلى أن إجمالي الإصابات فى فيينا بلغت 28 ألفا و130 حالة بينما تعافى 20 الفا و628 حالة .وذكر البيان أنه تم يوم أمس إجراء 5388 اختبارًا لكورونا في فيينا ليرتفع إجمالي الاختبارات الى 602207 اختبارات.

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