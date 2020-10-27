الكويت تتخذ قرارات مهمة تخص القضاء

يعتزم المستشار أحمد العجيل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز في الكويت، اليوم الثلاثاء، اتخاذ قرارات مهمة تخص القضاء في بلاده.
وقال العجيل إن "تكويت" القضاء على رأس أولوياته، وأضاف: "هناك الكثير من الأمور بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وسنعمل على تنفيذ خطةالعمل وفق الأولويات".
والتكويت، هو إحلال المواطنين الكويتيين في الوظائف داخل القطاع الحكومي.
وكانت صحيفة "الراي" الكويتية قد نشرت، العام الماضي، إحصاء رسميا أظهرت أن إجمالي أعضاء السلطة القضائية، من قضاة وأعضاء النيابة العامة، بلغ 1219 حتى يناير من ذات العام،
يشار إلى أن العجيل تولى مهام منصبه منتصف شهر أكتوبر الجاري، خلفاً للمستشار يوسف المطاوعة الذي انتهت مدة ولايته.
والشهر الماضي، أفادت صحيفة "القبس" بأن مجلس الخدمة المدنية نجح في تحقيق تقدُّم ملحوظ في إحلال المواطنين الكويتيين في كثير من الوظائف داخل القطاع الحكومي؛ وذلك في 13 قطاعاً من أصل 16، كانت مستهدفة منذ عام 2017 ولمدة 5 سنوات.
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