فرنسا: الحكومة ستتخذ قرارات صعبة لمُحاربة تفشي كورونا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه من المتوقع أن تتخذ حكومة بلاده قرارات صعبة لمحاربة تفشي وباء كورونا (كوفيد -19).



وقال دارمانان - حسبما ذكرت شبكة راديو "فرانس إنتير" الإخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - إن فرنسا تتجه نحو تشديد الإجراءات مثل جميع الدول الأوروبية المجاورة"، واصفا الوضع الصحي الحالي في البلاد بأنه

"سيئ للغاية بالنسبة لجميع الفرنسيين".



وتأتي هذه التصريحات قبيل بدء الاجتماع الأول لمجلس الدفاع الفرنسي مع الرئيس أيمانويل ماكرون؛ والمخصص لبحث إدارة الأزمة الصحية في البلاد.

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ومن المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع رئيس الوزراء جان كاستكس، ووزير الاقتصاد برونو لو مير، ووزير

الصحة أوليفييه فيران ووزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير.



وكانت الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية قد أعلنت أمس /الأحد/ أن عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 52010؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1138507.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.