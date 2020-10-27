“غابات الجليل” الإسرائيلية… للقتال ضد “حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 56 دقيقة

في سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر” أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن “الجيش الإسرائيلي دشن منشأة تدريب خاصة للقتال ضد حزب الله على الحدود اللبنانية في حفل حضره كبار قادة جيش الدفاع يتقدمهم قائد القيادة الشمالية، الميجر جنرال أمير برعام”.

وأوضح أن “المُنشأة تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر فقط من الحدود مع لبنان، والهدف تعزيز القدرات التدريبية وتقديم استجابة سريعة في حالات الطوارئ شمالًا”.