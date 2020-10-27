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مئات القذائف على مواقع الجيش السوري في إدلب
أفاد المرصد السوري، الثلاثاء ان “فصائل الجبهة الوطنية للتحرير استهدفت منذ مساء الاثنين بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية مناطق عدة تسيطر عليها قوات الحكومة في جنوب وشرق إدلب”، كما في محافظات حماة وحلب واللاذقية المحاذية.
وقال المتحدث باسم الجبهة، ناجي مصطفى، لوكالة “فرانس برس” إن “الجبهة الوطنية قامت بالرد الفوري والمباشر على الجريمة” عبر استهداف مواقع للقوات الحكومية خصوصاً في جنوب إدلب وشمال حماة.
ومن جانب اخر قصفت قوات الجيش السوري بالقذائف الصاروخية مناطق تتمركز فيها الفصائل في إدلب وشمال حماة، وفق المرصد، ولم يتبين ما اذا كان القصف المتبادل أسفر عن وقوع قتلى.
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