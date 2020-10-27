اخبار العالم

قتلى وجرحى بانفجار في مدرسة في مدينة بيشاور الباكستانية

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 49 دقيقة
انفجار في مدرسة في مدينة بيشاور الباكستانية

انفجار في مدرسة في مدينة بيشاور الباكستانية

قتل 7 أشخاص على الأقل بينهم 4 أطفال وأصيب أكثر من 70 آخرين بانفجار وقع في مدرسة دينية لتحفيظ وتعليم القرآن بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

وقال وقار عظيم المسؤول في الشرطة الباكستانية لوكالة فرانس برس إن الانفجار وقع خلال تدريس القرآن، وجلب أحدهم حقيبة مفخخة إلى داخل المدرسة.

وقال متحدث باسم مستشفى ليدي ريدينج بالمدينة إن الكثير من المصابين يعانون حروقا جراء الانفجار، فيما قال شاهد عيان إن معظم الطلاب كبار بالسن، وكانوا يحضرون درسا حين وقع الانفجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى بانفجار في مدرسة في مدينة بيشاور الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا