قتلى وجرحى بانفجار في مدرسة في مدينة بيشاور الباكستانية

انفجار في مدرسة في مدينة بيشاور الباكستانية
قتل 7 أشخاص على الأقل بينهم 4 أطفال وأصيب أكثر من 70 آخرين بانفجار وقع في مدرسة دينية لتحفيظ وتعليم القرآن بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان.
وقال وقار عظيم المسؤول في الشرطة الباكستانية لوكالة فرانس برس إن الانفجار وقع خلال تدريس القرآن، وجلب أحدهم حقيبة مفخخة إلى داخل المدرسة.
وقال متحدث باسم مستشفى ليدي ريدينج بالمدينة إن الكثير من المصابين يعانون حروقا جراء الانفجار، فيما قال شاهد عيان إن معظم الطلاب كبار بالسن، وكانوا يحضرون درسا حين وقع الانفجار.
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