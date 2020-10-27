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اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثي في صنعاء
قتل وزير الشباب والرياضة في حكومة مليشيا الحوثي الانقلابية، حسن زيد، الثلاثاء، في هجوم بصنعاء، وذلك بعد اطلاق مسلح يستقل دراجة نارية النار عليه أثناء مروره على جسر “حدّة” بالعاصمة صنعاء، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ليفارق بعدها الحياة في إحدى غرف العناية المركزة في مستشفى جنوب العاصمة.
كما تعرضت ابنة القيادي زيد لجروح خلال الهجوم حيث كانت برفقته في السيارة التي تعرضت لوابل من الرصاص ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى.
وهذه هي أول عملية اغتيال تطال مسؤول رفيع في حكومة الانقلاب الحوثي منذ سنوات.
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