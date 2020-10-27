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شكرا لقرائتكم خبر عن للتأكد من إجراءات كورونا..جولات رقابية بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
تواصل الأجهزة الأمنية بمنطقة المدينة المنورة جولاتها الميدانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتأتي هذه الجولات للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت والأفراد بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المتمثلة في ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد والتأكيد على توفير جميع متطلبات الوقاية من المعقمات والمطهرات والمناديل الصحية وأجهزة قياس الحرارة.
وشملت الجولة عددا من المحلات التجارية وأماكن التجمعات، رُصد من خلالها بعض المخالفات وطُبّقت بحقهم العقوبات المقررة نظاماً.
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