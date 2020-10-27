شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني: "التعاون الإسلامي" دافع لبلادنا لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ثمن وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي, جهود منظمة التعاون الإسلامي في دعمها ومساندتها للجمهورية اليمنية في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19). وأكد أن المبادرة المشتركة للأمانة العامة للمنظمة وصندوق التضامن الإسلامي، شكلت بصمة إيجابية في مسار التضامن والتآزر الإسلامي، ووصفها بالدافع القوي لحكومة بلاده في مواجهة هذه الجائحة والتخفيف من تداعياتها السلبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اليمني: "التعاون الإسلامي" دافع لبلادنا لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.