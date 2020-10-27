شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق جنيف بشكل كامل والان نبدء بالتفاصيل

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم ، الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق جنيف بشكل كامل. ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف. كما دعت الدول الأعضاء الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق بالكامل، وطالبوا بالبناء على وقف النار، للوصول إلى حل من خلال الحوار السياسي، مشددين على جميع الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

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