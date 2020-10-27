واستخدمت هاشتاغ "إلا رسول الله" في منشورٍ ثانٍ كتبت فيه: "اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك بحق رسولك الكريم بأبي انت وامي يا رسول الله ". وفي حين انتشرت عشرات الهاشتاغات الرافضة لتصريحات الرئيس الفرنسي مثل "رسولنا خط أحمر" و"قاطعوا المنتجات الفرنسية"، نشرت الفنانة أحلام الشامسي صورة لوجه ماكرون طبع عليه آثار حذاء مع تعليقٍ جاء فيه: "افيقوا. إلا رسول الله. حسبي الله عليك ونعم الوكيل. ‫الا حبيب الله محمد. محمد صلى الله عليه وسلم. وينكم نايمين؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر أحلام الشامسي تهاجم ماكرون وتطبع حذاء على وجهه... (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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