الرئيس الأمريكي يترجم تعهده للسودان بهذا الخطاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ترجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهداته برفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب على الأرض بإرساله خطابا لمجلس النواب.



وبحسب البيت الأبيض فإن ترامب أرسل خطاباً لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وقادة اللجان، تضمن قراره بإلغاء وضع السودان في هذه اللائحة، والذي يعود إلى 12 أغسطس/آب 1993.

ووضعت الولايات المتحدة السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، خلال تولي عمر البشير الحكم، بعد أن اتهمته بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.

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وقرر الرئيس الأمريكي، الجمعة الماضية، شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا.

وقال البيت الأبيض إن الخرطوم سددت مبلغ 335 مليون دولار في إطار اتفاق لتعويض عائلات أمريكيين سقطوا في اعتداءات وقعت خلال حكم البشير.

وفي أعقاب القرار، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن حزمة مساعدات بـ81 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في السودان.

وتفتح خطوة شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بارقة أمل كبيرة أمام الاقتصاد المثقل بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار، ومعدلات تضخم بلغت 212%، وتدهور في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية.