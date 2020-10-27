روسيا تسجل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اعلنت روسيا ،اليوم الثلاثاء، تسجيل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد الى مليونا و547774، منها 26589 حالة وفاة.



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واوضح مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن العاصمة موسكو شهدت انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة، حيث سجلت 4312 حالة اليوم مقابل 5224 أمس، مع قفزة في عدد حالات الشفاء اليومية من 2681 أمس إلى 3269 اليوم، فيما حافظ معدل الوفيات على الاستقرار مع تسجيل 61 حالة مقابل 62 أمس.

واشار المركز الى أن 12844 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و158940 مع بقاء 362245 حالة نشطة.