اتحاد الكرة الإماراتي يطلق المرحلة الثانية من مبادرة المساعدات الطبية للاتحادات الآسيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس المرحلة الثانية من مبادرة تقديم المساعدات إلى اتحادات الكرة الآسيوية، والتي تشمل معدات ومستلزمات طبية خاصة بفحوصات الكشف عن فيروس " كورونا"، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاصة بأهمية تعزيز التضامن والتعاون الإنساني في مواجهة جائحة " كورونا ".



وقال سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات الدولية إن المرحلة الثانية من المبادرة شملت ستة اتحادات كروية آسيوية هي العراق، وسوريا، واليمن، وفيتنام، والفلبين وغوام، حيث تم نقل المساعدات فعلياً بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

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وأشار الشامسي إلى أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي مُستمر في تقديم المساعدات للاتحادات المتضررة دولها من جائحة كورونا، ومد يد العون لهم، ومن المنتظر أن تكون هناك كذلك مراحل أخرى للمبادرة التي تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في دعم العمل الإنساني وتعزيز روح التضامن والتعاون والإخاء بين مختلف دول وشعوب العالم.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمبادرة كانت قد انطلقت في سبتمبر الماضي وشملت تقديم مساعدات لستة اتحادات هي طاجيكستان، وتركمانستان، وقيرغزستان، وجزر مارينا الشمالية، والمالديف وأوزبكستان.