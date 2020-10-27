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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مركز جديد لفحوصات كورونا من المركبات في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن مركز العاصمة للفحص الصحي، أحد مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، بالتعاون مع المختبر المرجعي الوطني، عن افتتاح مركز جديد في منطقة المرور، بمقر نادي الجزيرة الرياضي في أبوظبي ليقدّم خدمات الفحص من المركبات للمواطنين والمقيمين والزوار بتكلفة 180 درهم للفحص الواحد.
وأكّد حسن جاسم النويس، نائب أول رئيس مبادلة للرعاية الصحية، حرص مبادلة على مواصلة دعم الحكومة في سياستها القائمة على التوسع في إجراء فحوصات «كوفيد-19» عبر إتاحة مركز جديد للفحوصات، ضمانًا لراحة المراجعين وسرعة الإجراءات ودقة النتائج، وذلك بعد خلوّ المرافق العلاجية التابعة لمبادلة من المصابين بالمرض.
وأضاف: "يقوم المركز الجديد على الخبرة التي اكتسبناها من مشاريعنا السابقة الخاصة بفحوصات «كوفيد-19»، وهو مفتوح لجميع أفراد الجمهور بمن فيهم حاملي تأشيرات الزيارة، وتم الاستعانة بالمختبر المخصص لفحص العينات التابع للمختبر المرجعي الوطني لضمان الحصول على النتائج بأعلى دقة ممكنة".
ويسخِّر مركز العاصمة للفحص الصحي خبراته المكتسبة من العمل في دعم مشروع الفحص الوطني بمنطقة المصفح في وقت سابق من هذا العام، للاستفادة منها في مركز الفحص الجديد من المركبات. ويستقبل المركز المراجعين من دون موعد مسبق، حيث سيحظون بخيار استلام نتائجهم عن طريق الرسائل النصية القصيرة في غضون 24 إلى 48 ساعة.
ويعمل مركز الفحص من المركبات من الأحد إلى الخميس بين الساعة 9 صباحًا و6 مساء.
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