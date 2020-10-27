عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب: تعيين باريت بالمحكمة العليا يوم تاريخي لأمريكا

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار مجلس الشيوخ بتثبيت تعيين القاضية إيمي كوني باريت بالمحكمة العليا، بأنه "يوم تاريخي لأمريكا".



وقال ترامب خلال مراسم أداء القاضية باريت، قسم اليمين في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض، بحضور عدد من البرلمانيين: "هذا يوم تاريخي لأمريكا ولدستور الولايات المتحدة ولحكم القانون العادل وغير المتحيّز".

من جهتها قالت القاضية البالغة من العمر 48 عاماً، بعدما أدّت قسم اليمين أمام عضو المحكمة العليا القاضي كلارنس توماس: "أقف هنا الليلة بكل فخر وتواضع".

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الإثنين، على تعيين القاضية إيمي كوني باريت عضوا في المحكمة العليا.

هذا القرار منح ترامب، الذي رشّحها لهذا المنصب، نصراً كبيراً قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية.

وأيّد 52 عضواً، جميعهم جمهوريون، تعيين القاضية في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، في حين صوّت ضدّ هذا التعيين 48 سناتوراً، بينهم سناتورة واحدة جمهورية والبقية من الحزب الديموقراطي.

وبذلك تصبح باريت ثالث عضو يعيّنه ترامب في المحكمة العليا، والتي بات المحافظون يتمتّعون فيها بأغلبية الضعف (6 قضاة محافظين مقابل 3 ليبراليين)، علماً بأنّ هؤلاء الأعضاء يعيّنون مدى الحياة.