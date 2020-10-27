شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلاميين: أهمية مجلس النواب انعكست على حضور المصريين للتصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين إن الدور الفعال الذي قام به الإعلام المصري قبيل الانتخابات البرلمانية وحث المواطنين على ضرورة الذهاب للجان الإقتراع والإدلاء بأصواتهم أتى بثماره، موضحاً أن مشاركة المصريين فى الانتخابات رغم تداعيات فيروس كورونا رسالة للعالم بالحرص على استكمال كافة الاستحقاقات الدستورية.

وأشاد عدلى فى تصريحات لـ"الخليج 365" بالدور الذي قامت به الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات والتنظيم الاستثنائي للعملية الإنتخابية التي لم تشهد غلطة واحدة سواء من المسؤولين أو المواطنين أو وسائل الإعلام ، مضيفًا أن المواطنين لديهم روح المسؤولية في المشاركة بنجاح التنظيم.

وذكر الإعلامى أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن أهمية مجلس النواب للمصريين انعكس على حرصهم للإدلاء بأصواتهم للأجدر في تمثيلهم .