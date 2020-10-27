كورونا عربياً: حصيلة وفيات قياسية.. والإجمالي يتجاوز 36 ألفاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

في الوقت الذي سجّل فيه منحنى وفيات فيروس كورونا المُستجدّ في الدول العربية صعوداً لافتاً، ليوم أمس، الإثنين، بعدما حصد الوباء أرواح 421 شخصاً جديداً، بلغ معها عدد الضحايا 36 ألفاً و10 حالات وفاة؛ شهد منحنى الإصابات ارتفاعاً، حيث أصاب الوباء 17 ألفاً و703 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و75 ألفاً و766 إصابة مؤكدة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وكان منحنى الوفيات قد شهد انخفاضاً لافتاً في الأيام الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر الجاري، بتسجيل أقل من 200 حالة وفاة يومياً، فيما عاود ارتفاعه من جديد في اليوم الرابع مسُجلاً حصيلة يومية قياسية بلغت 260 حالة وفاة، قبل أن ينخفض مجدداً في اليوم التالي، حين سجّل أقل من 200 حالة، قبل أن يرتفع في الأيام التالية متجاوزاً 200 حالة يومياً.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري، سجّلت الدولة العربية حصيلة ضحايا قياسية بلغت 311 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة سُجّلت خلال الشهر الجاري، فيما عاود الانخفاض مجدداً؛ ليشهد المنحنى صعوداً وهبوطاً، لكنه ظل متجاوزاً 200 حالة، وأقل من 300، قبل أن يأتي الصعود الكبير يوم أمس، الإثنين بتسجيل حصيلة وفيات قياسية جاوزت 400 حالة وفاة.

ومن بين 22 دولة عربية، تأتي العراق على رأس القائمة في عدد ضحايا "كوفيد-19"، حيث أودى الوباء بحياة 10 آلاف و671 شخصاً من مواطنيها، تليها مصر بعدد حالات وفاة بلغ 6 آلاف و211، علماً بأن الدولتين تمثلان نحو 47% من حصيلة الوفيات عربياً.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 3 دول هي: اليمن والصومال وجزر القمر عن حالات جديدة ليوم أمس، 26 أكتوبر الجاري.